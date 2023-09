Getuigen gezocht overval snackbar Noordstraat Ridderkerk

De overvaller kwam de snackbar binnen en bedreigde een medewerker met een mes. Hij wist een greep uit de kassa te doen en een geldbedrag buit te maken. Daarna vluchtte hij de snackbar uit. Agenten deden na de melding een onderzoek, spraken met het snackbarpersoneel en keken camerabeelden uit. Helaas leidde dat nog niet tot de aanhouding van de verdachte. Het gaat om een man met een lichte huidskleur, zwarte jas met witte tekst, een capuchon met witte touwtjes, zwarte schoenen en handschoenen. Ten tijde van het incident in de snackbar droeg hij een mondkapje.



Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u andere informatie of camerabeelden in de buurt van de snackbar? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande mogelijkheden.