Politie houdt verdachte cybercrime aan

Rechercheurs van het district Zeeland wilden in een lopend rechercheonderzoek naar bankhelpdeskfraude een 30-jarige man zonder vast adres aanhouden. Uit onderzoek bleek dat de man in een woning aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom zat. Hij kon daar worden aangehouden. De man wordt verdacht van meerdere gevallen van bankhelpdeskfraude. Die zou hij niet alleen in Zeeland en West-Brabant hebben gepleegd, maar ook op andere plaatsen in Nederland.

Wat is bankhelpdeskfraude?

Bij deze oplichtingstruc bellen fraudeurs mensen thuis op en doen zich voor als bankmedewerkers. De slachtoffers kunnen in het beeldscherm van hun telefoon soms het daadwerkelijke nummer van de bank zien. De oplichters hebben gedetailleerde gegevens van slachtoffers, zoals rekeningnummers. Ze maken het slachtoffer wijs dat hun bankrekening niet meer veilig is. Slachtoffers krijgen daarna de vraag om zelf hun hele banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd ‘veilig te stellen op een kluisrekening’. Dat is uiteraard een rekening van de oplichter.

In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas ‘met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel weg gepind.

Meer weten?

Op deze pagina op onze website kunt u meer lezen over bankhelpdeskfraude. We leggen er onder andere uit hoe u bankhelpdeskfraude kunt herkennen, wat u kunt doen als u zo’n telefoontje krijgt. Ook vertellen we wat u moet doen als u toch het slachtoffer bent geworden van bankhelpdeskfraude. We hebben op onze website ook een filmpje staan over dit onderwerp.