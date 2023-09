Grondstoffen synthetische drugs aangetroffen in kelder

Meerssen - In een kelder van een woning aan de Frankenstraat in Meerssen heeft de politie vrijdagavond jerrycans aangetroffen met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De jerrycans zijn in beslaggenomen en de inhoud wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.