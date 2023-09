Zware mishandeling van bejaard stel; Amsterdam-West

Rond 20.45 uur krijgen agenten de melding van een zware mishandeling in de Geertruida van Lierstraat. De slachtoffers zouden zwaargewond op straat liggen. Ter plaatse zien agenten een toeloop van buurtbewoners. Zij wijzen direct aan waar de slachtoffers liggen. De 71-jarige vrouw treffen agenten zwaargewond aan op straat. Op dat moment is het slachtoffer nog aanspreekbaar. Wanneer de agenten de eerste hulp van de buurtbewoners overnemen, worden ze gewezen op nog een slachtoffer. Het blijkt te gaan om de man van het slachtoffer. De 73-jarige man ligt verderop in een tuin en heefternstig letsel. Op dat moment is hij niet aanspreekbaar.

Buurtbewoners weten vrijwel direct een verdachte aan te wijzen. Het zou gaan om een 44-jarige buurman die op dat moment in zijn eigen woning is. HIj wordt vervolgens aangehouden en zit op dit moment vast op verdenking van zware mishandeling en poging doodslag.

Getuigenoproep

Meerdere hulpdiensten waaronder ambulancemedewerkers zijn ter plaatse en brengen de slachtoffers met ernstig letsel over naar het ziekenhuis. Ondertussen zijn beide slachtoffers buiten levensgevaar. De recherche doet onderzoek in de zaak en heeft al meerdere getuigen gesproken. Desondanks spreken zij graag nog meer buurtbewoners en personen die meer weten over de toedracht van het heftige geweldsincident. Heeftu meer informatie? Dan kan dat via de onderstaande mogelijkheden met het rechercheteam delen. Mocht u telefonisch bellen vergeet u dan niet om alstublieft proces-verbaalnummer PL1300_2023216133 door te geven.