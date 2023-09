Getuigen gezocht van woningoverval aan de Joan Blasiusstraat

Vermoedelijk kwamen de drie overvallers via een balkondeur de woning binnen. Ze bedreigden de bewoners en hebben hen ook mishandeld. De bewoners zijn hierbij gewond geraakt. Vervolgens zijn ze er met een buit vandoor gegaan.

De drie verdachten waren mannen. Ze spraken met een accent en zagen er als volgt uit.

Persoon 1: ongeveer 1.80m lang, licht getinte huidskleur, donkere ogen, geschatte leeftijd tussen 27 – 35 jaar oud, zwarte bivakmuts, donker gekleed.

Persoon 2: ongeveer 1.75m lang, licht getinte huidskleur, donkere ogen, zwarte bivakmuts, geschatte leeftijd tussen 27-35 jaar oud, donker gekleed

Persoon 3: ongeveer 1.70m lang, donkere huidskleur, geschatte leeftijd tussen 27-35 jaar oud, fors postuur, zwarte bivakmuts, donker gekleed.

Help het onderzoek

Heeft u iets gezien of gehoord van deze woningoverval? Of heeft u de verdachten gezien in de omgeving van de Joan Blasiusstraat? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Ook beelden van de omgeving kunnen het onderzoek helpen. Heeft u bijvoorbeeld beeld van een deurbelcamera of een dashcam? Geef het door aan de politie. U kunt de beelden direct uploaden via onderstaand tipformulier.