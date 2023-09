Auto in Schiedam beschoten, politie zoekt getuigen

De eigenaar ontdekte het kogelgat en zag dat ook een kinderzitje in zijn auto geraakt was. Het voertuig stond al die tijd geparkeerd op het Jacques Urlusplein in Schiedam, vlakbij de verbindingsweg naar de Mozartlaan. Hij belde direct de politie, die de auto voor onderzoek liet wegtakelen.



Bel de politie

De politie onderzoekt de zaak en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Wie het schieten heeft zien gebeuren of andere informatie heeft die de politie helpt in het onderzoek, wordt gevraagd contact te leggen. Dat geldt ook als u beelden van het schieten of van de schutter(s) heeft. Bel 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rijnmond Noord. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.