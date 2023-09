Mishandelde man aangetroffen. Politie onderzoekt toedracht en zoekt getuigen

Zaterdagavond rond 20.30 uur kregen politieagenten de melding dat er een mishandeling had plaatsgevonden op een parkeerplaats aan het Galgebolwerk. Toen ze daar aankwamen, zagen ze een gewonde man op de grond liggen. Het ging om een 41-jarige man uit Zaamslag. Wat er precies is gebeurd met de man is nog onduidelijk. Getuigen hebben het erover dat de man plotseling geslagen zou zijn door een nog onbekende man. Het slachtoffer moest per ambulance mee naar het ziekenhuis en heeft nog geen verklaring kunnen afleggen.

Camerabeelden?

De politie is een onderzoek gestart naar deze mishandeling en onderzoekt onder andere of er camerabeelden beschikbaar zijn. Ook komt de politie graag in contact met mensen die de mishandeling hebben gezien of die iets anders verdachts hebben gezien op het Galgebolwerk of de omgeving ervan. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844. Vermeld dat u belt over zaak 2023-244144.