Politie zoekt getuigen van mishandeling minderjarige jongen

Een 14-jarige jongen uit België had zaterdag samen met twee andere jongens zitten vissen in de Binnenvest, nabij het Princebolwerk. Toen ze in de loop van de middag op een bankje zaten te wachten op hun lift naar huis, werden ze vanaf de vestingwallen door een paar kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd uitgedaagd. Even later kwam er een snelgroeiend groepje jongelui naar hen toe. Deze kinderen probeerden de vissertjes opnieuw uit te dagen. Meerdere kinderen zouden de jongen uit België vervolgens hebben geslagen. Daarna ging de groep er vandoor in de richting van de Van de Maelstedeweg.

Was jij betrokken? Meld je dan!

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. We komen daarbij ook graag in contact met mensen die alleen het groepje jongelui hebben zien staan, maar niet de daadwerkelijke mishandeling hebben gezien. U kunt ons bereiken via 0900-8844. Vermeld dat u belt over zaak 2023-244001.

Was jij nou één van de kinderen uit het verdachte groepje? Wacht dan niet af tot we naar jou toe komen, maar meld je bij ons en vertel jouw kant van het verhaal!