Politie houdt verdachte aan van steekincident

Het gaat om een 38-jarige man uit Rotterdam. Hij werd aangehouden op de openbare weg in de wijk Welten. Nadat het steekincident had plaatsgevonden heeft de politie gezocht naar de man. Hierbij werd een helikopter ingezet en werd er een burgernetbericht uitgedaan.

Bij het incident raakte een 33 jarige man uit Heerlen gewond. De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Het onderzoek loopt.