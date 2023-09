Politie stelt onderzoek in naar steekincident

Iets na 8 uur kwam er een melding binnen dat er een vechtpartij was geweest en dat daarbij iemand gewond was geraakt. De verdachte vluchtte daarop. Er werd meteen gezocht naar de verdachte en daarbij werd een helikopter ingezet. Ook werd er een burgernetbericht uitgedaan met het verzoek uit te kijken naar een licht getinte man van ongeveer 35-40 jaar met een ontbloot bovenlijf, een zwarte broek en zwarte schoenen. De man heeft een tatoeage van een leeuw op zijn rechterarm.



De zoekactie leverde tot op dit moment geen aanhouding van een verdachte op. Heeft u informatie die kan leiden tot het vinden van de verdachte, heeft u iets gehoord of gezien, neemt u dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem melden kan uiteraard ook via 0800-7000.