Explosie auto Henk Henriëtstraat: recherche zoekt getuigen

De hulpdiensten krijgen rond 03.00 uur de melding van een harde knal en veel rook in een garage aan de Henk Henriëtstraat in Amsterdam Nieuw-West. Getuigen zien vervolgens dat de auto in brand staat. Omdat er boven de parkeergarage woningen bevinden, start de politie met het ontruimen van aangrenzende panden. Nadat de brand is geblust, konden de bewoners terug naar hun huis.

Getuigenoproep

De recherche heeft de zaak in onderzoek en kan hulp van getuigen gebruiken. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de explosie? Bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Eventuele beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.