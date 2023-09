Explosief ging af op balkon Ottho Heldringstraat

De explosie vond om 21.20 uur plaats, gevolgd door een korte brand. Buurtbewoners hebben de brand geblust. Specialisten van de politie zijn ter plaatse gekomen en hebben sporen veiliggesteld.

De politie werkt met man en macht aan de aanpak van de explosies. Daarbij is hulp van omwonenden en betrokkenen van groot belang. Heeft u beelden van de Ottho Heldringstraat of omgeving of heeft u informatie die voor het onderzoek relevant kan zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Ook als u informatie heeft over de mogelijke achtergronden, dan horen wij het graag. Dat kan ook anoniem.