Veel mensen melden zich naar aanleiding van passantenonderzoek

Rechercheurs stonden zaterdag 23 september tussen 12.00 en 16.00 uur in een parkje aan de Strausslaan. Daar werd op 19 augustus, in een bosschage, een overleden 44-jarige Poolse vrouw gevonden. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 41-jarige Poolse man werd in verband met de zaak aangehouden.

Onderzoek

Zaterdag werden een dertigtal voorbijgangers aangesproken of ze op de dag dat de vrouw werd aangetroffen wellicht iets hadden gezien. Van een aantal voorbijgangers werden gegevens genoteerd. De politie was ook nog op zoek naar twee specifieke getuigen. Een vrouw met een wit hondje en een man met een fiets die op een bankje zou hebben gezeten. Meerdere vrouwen hebben zich inmiddels gemeld als zijnde mogelijke vrouw met wit hondje. De politie is echter nog steeds op zoek naar de man met de fiets.

Tips

Online en via 0900-8844 kwamen dit weekend zo’n 15 tips bij de politie binnen over de zaak. De recherche gaat deze verder uitlopen. Ook de passanten van wie de gegevens genoteerd zijn worden de komende tijd benaderd om verder te horen wat voor informatie ze voor het onderzoeksteam hebben.

Getuigen

Heeft u nog informatie in verband met deze zaak? Bent u mogelijk de man met de fiets die op 19 augustus tussen 14.30 en 14.45 uur op een bankje in het parkje aan de Strausslaan heeft gezeten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul een tipformulier in.