Politie houdt Drunenaar (18) aan na steekincident

Drunen - De politie heeft een 18-jarige man uit Drunen aangehouden in zijn woning na een steekincident op het Raadhuisplein in Drunen. Daarbij raakte zondagmiddag een 21-jarige Waalwijker gewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. We verdenken de Drunenaar van betrokkenheid bij het incident.