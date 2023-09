Politie houdt Veghelaar aan na vondst dode vrouw

De man belde rond 09.00 de politie om te zeggen dat zijn vrouw in hun woning iets was overkomen. Agenten reden naar het huis en troffen daar de verdachte en de dode vrouw aan. De Veghelaar is meegenomen naar het bureau en wij onderzoeken zijn rol bij de dood van zijn vrouw. De man zit vast en wordt verhoord.



Onderzoek

We hebben het onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident direct opgestart. Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en er wordt een buurtonderzoek gedaan. Wij komen graag in contact met mensen die gisteravond, vannacht of vanochtend iets hebben gezien of gehoord bij de woning. Informatie kunt u delen met de recherche via de Opsporingslijn, 0800-6070 of eventueel anoniem via MeldMisdaadAnoniem, 0800-7000