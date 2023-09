1700 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in IJsselstein

Het gaat om ongeveer 25.000 stuks Cobra 6. Deze hoeveelheid is voldoende om een halve woonwijk op te blazen.

Bij de politie kwam een melding binnen over een verdachte situatie, waarbij goederen in voertuigen werden overgeladen. Hierop is de politie ter plaatse gegaan voor nader onderzoek.

Op het Jolandeplantsoen troffen agenten een van de auto’s aan en zagen dat er dozen vuurwerk in lagen. Er werd door de HovJ (hulp officier van Justitie) toestemming gegeven om de auto open te maken.

De tweede auto werd korte tijd later gevonden op de Panoven. Deze auto stond vol met dozen vuurwerk.

De auto’s zijn in beslaggenomen en het vuurwerk is afgevoerd door een specialistisch bedrijf

De politie onderzoekt de zaak. Er is nog niemand aangehouden.