Man gewond na schietincident in woning Lepelaarsingel

Direct na de melding en de vondst van de gewonde man werd een onderzoek gestart naar de dader of daders. Dat onderzoek leidde naar een woning aan de Lepelaarsingel waar vermoedelijk het schietincident binnen had plaatsgevonden. Twee mannen die in de woning waren zijn gearresteerd. Onderzocht wordt of zij een rol hebben bij het schietincident. In het huis worden sporen onderzocht en verzameld. Ook wordt met mogelijke getuigen gesproken.

Heeft u iets gezien of gehoord? Weet u meer over de aanleiding van dit incident? Heeft u camerabeelden, van bijvoorbeeld deurbel of uw auto?

Laat het ons weten. Dat kan via de onderstaande manieren.