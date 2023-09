Poging overval op slagerij in Ospel

Rond 14:18 uur komt een gewapende man de winkel binnen, hij bedreigt het personeel en eist geld. Personeel van de winkel weet de verdachte naar buiten te werken zonder buit. Vervolgens wordt gezien dat er twee personen op een scooter wegvluchten. Zij rijden weg over de Ospeldijk in de richting van Meijel. Het signalement van de overvaller luidt: man ongeveer 1.70-1.80 lang, gekleed in een donker jack, draagt een pet, een zonnebril en oranje kleurige mondbedekking. Van de tweede verdachte is geen signalement bekend. Er is niemand gewond geraakt. De politie is in de omgeving op zoek naar twee mannen op een scooter. Ook een speurhond is ingezet bij de zoektocht naar de beide verdachten.