Position Paper Politie: grote maatschappelijke opgaven

‘Het blijft een uitdaging om cybercrime te bestrijden. De werkwijze verandert steeds, de hoeveelheid data groeit exponentieel en de kennis daarover is schaars’, stelt Theo van der Plas, portefeuillehouder Digitalisering. ‘Ook in de traditionele vormen van criminaliteit is de digitale component steeds groter en is deze niet alleen een sluitstuk voor bewijs, maar steeds vaker de opening van een strafrechtelijk onderzoek. Denk aan cryptovaluta en het benutten van locatiegegevens. Elke collega zal zijn of haar digitale vaardigheid op peil moeten houden of krijgen, ook in de basisteams en districten. Het is geen specialisme meer; het is voor iedereen.’