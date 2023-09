Regenboogvlag opnieuw doelwit: politie zoekt getuigen

Helaas heeft de politie de laatste tijd steeds vaker te maken met explosies en vernielingen van regenboogvlaggen in de stad. De politie neemt de zaken erg serieus. Zo doen onder andere forensisch specialisten en explosieven experts onderzoek naar de middelen die worden gebruikt voor de explosies.

De politie doet onderzoek naar de verdachten en roept getuigen op zich te melden. Weet u meer, heeft u iets gezien of gehoord of beschikt u over (camera)beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd het volgende registratienummer: 2023216145. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook beelden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. Relevant beeldmateriaal kunt u gemakkelijk uploaden via het tipformulier.