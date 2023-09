Politie deelt 49 boetes uit bij illegale scootermeeting bedrijventerrein Coevorden

Ruim 70 mensen

Op zondag 24 september 2023, omstreeks 12:40 uur, vond een illegale scootermeeting plaats op De Mars in Coevorden. Collega’s zijn ter plaatse gegaan. Zij troffen op het industrieterrein De Mars in Coevorden een flinke groep van 70 scooters met bestuurders aan.

Interventie tegen de Illegale Scootermeeting

Na deze bevinding kwam de politie in actie tegen de ongeoorloofde bijeenkomst. Agenten zagen diverse bestuurders op hoge snelheid rijden op De Mast in Coevorden. Velen droegen geen helm, en sommigen bleken zonder geldig rijbewijs te rijden. Bovendien ontbrak bij enkele voertuigen de kentekenplaat.

Uitgeschreven Boetes

De politie heeft van meerdere personen de namen en kentekens genoteerd. Uiteindelijk zijn er 49 boetes uitgeschreven voor diverse overtredingen waaronder deelname aan een illegale samenscholing en rijden zonder rijbewijs.

Deelname samenscholing 43x

Rijden zonder rijbewijs 2x

Geen (goedgekeurde) helm 2x

Gladde band 1x

Wet ID 1x

Belang van Verkeersveiligheid

Het rijgedrag dat we op scootermeetings zien, is niet alleen gevaarlijk voor de bestuurders zelf maar ook voor andere weggebruikers. De politie is alert op zulke bijeenkomsten en treedt handhavend op om zo een veilige situatie op de weg te behouden.