Drugslab aangetroffen in bedrijfspand aan Ambachtsweg in Zelhem

Maandagavond 25 september kwam er een melding binnen bij de politie van een brand in een schuur aan de Ambachtsweg. Aan de achterzijde van het pand hing een sterke drugsgeur. De politie is het pand binnengegaan, waarop ze een drugslab aantroffen dat nog in werking was. Onderzoek moet uitwijzen welke drugs er geproduceerd werd.

Ontmanteling

Er zijn twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast en hun rol wordt op dit moment onderzocht. Op een later moment vandaag komen de experts van het team Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) in actie en zal het lab ontmanteld worden. Hierbij worden de aangetroffen stoffen vernietigd.

Tips

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Ambachtsweg in Zelhem iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Meer informatie over het aantreffen van een drugslab vindt u op onze website: https://www.politie.nl/informatie/wat-moet-ik-doen-als-ik-een-drugslab-ontdek.html