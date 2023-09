Aanhouding in onderzoek explosief beautysalon Laren

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 februari rond 01.00 uur plakte een persoon iets op de ruit van de salon. Later bleek dat het een explosief betrof. De politie startte daarop een onderzoek. Naast de beschieting vonden dit jaar meerdere incidenten plaats bij een andere vestiging van de gelijknamige beautysalon, in Utrecht. De incidenten werden ook in Bureau Hengeveld en in het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht behandeld.

Eerdere aanhouding

Al eerder hield de politie een 17-jarige verdachte aan. Deze verdachte is in voorlopige vrijheid gesteld, maar is nog altijd verdachte in het onderzoek. De recherche zet het onderzoek voort en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

