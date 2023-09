Stem dader in Opsporing Verzocht

Woensdagavond 19 april 2023 slaapt Rishi bij zijn moeder aan de Stelhout in Houten. De volgende dag moet hij weer vroeg naar zijn werk. Rond 05:20 uur verlaat hij zijn ouderlijke woning. Als hij naar zijn auto toe loopt, wordt hij opgewacht door minimaal één persoon. Ze gaan kort met elkaar in gesprek, waarna Rishi meerdere malen wordt beschoten. Rishi wordt fataal geraakt en overlijdt op straat. Zijn moeder en vriendin rennen naar buiten en zien hem sterven.

Stem van de dader

Het nog altijd onbekend wie heeft geschoten en waarom dit gericht was op Rishi. Rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing onderzoeken dit. In het onderzoek zijn een aantal aanknopingspunten naar voren gekomen, waarbij de recherche uw hulp kan gebruiken. Het belangrijkste nieuwe aanknopingspunt waarover u kunt meedenken is een geluidsfragment. Met daarop de stem van de dader. Dit geluidsfragment laten we in de uitzending horen.

Specifieke getuigen op beeld

Naast het geluidsfragment tonen we beelden en een compositietekening waar verschillende getuigen op te zien zijn.

Beloning voor de gouden tip

De hoofdofficier van justitie looft in deze zaak een beloning uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Weet u meer? Geeft dit dan door via de opsporingstiplijn 0800-6070. Spreekt u liever vertrouwelijk met de politie, dan zit het Team Nationale Inlichtingen voor u klaar. Uw gegevens zijn dan alleen bekend bij het TCI en niet verder intern of in het dossier gedeeld. TNI is bereikbaar op 088 - 661 77 34.

Uitzending Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht is dinsdag 26 september rond 20.30 uur te zien op NPO2. De volgende dag rond 13.20 uur wordt de uitzending herhaald, ook op NPO2.