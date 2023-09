Beroving exclusief horloge met vuurwapen Hoogoord

Omstreeks 21.20 uur staat het latere slachtoffer naast zijn auto een sigaret te roken op de parkeerplaats bij Hoogoord Plotseling komt er met hoge snelheid een auto aanrijden waar vier mannen uitspringen en naar hem toe rennen. Het slachtoffer probeert weg te komen en rent richting het fietstunneltje nabij het cellencomplex aan de Flierbosdreef. Eén van de vier mannen weet het slachtoffer in te halen en vast te pakken. Deze verdachte eist het horloge van het slachtoffer. Als het slachtoffer zich omdraait kijkt hij in de loop van een vuurwapen. Onder dreiging van het vuurwapen doet hij zijn exclusieve horloge af en geeft hem aan de verdachte. Nadat de daders het horloge hebben bemachtigd, slaan ze met hun auto, een zwarte Mercedes, op de vlucht richting Hoogoorddreef en blijft het slachtoffer ontdaan achter. Van de verdachte met het vuurwapen is het volgende signalement bekend.

- Man

- Donker getinte huidskleur

- Ongeveer 1.85 tot 1.90 meter lang

- Driekwart stoffen jas met capuchon

- Korte rasta's

- Slank postuur

- Een paar gouden tanden aan de bovenkant van zijn gebit

- Zwart kleurig handvuurwapen

Getuigenoproep

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.