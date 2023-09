Dodelijk verkeersongeval Prins Hendrikkade

Rond 14.30 uur ontvangen verschillende hulpdiensten een melding van een ernstig verkeersongeval tussen een bus en een fietser. Bij de aanrijding kwam de fietser onder het voertuig terecht. Ondanks alle medische hulp overleed het slachtoffer ter plekke aan zijn verwondingen. Het team Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Slachtofferhulp

Meerdere omstanders waren getuige van het ongeval. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Bent u getuige geweest en heeft u behoefte om het hier met iemand over te hebben? Dan kunt u terecht bij Slachtofferhulp voor steun. De ondersteuning van Slachtofferhulp is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat een bericht achter met verzoek tot contact via de website van Slachtofferhulp.