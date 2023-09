Drie aanhoudingen voor openlijk geweld Willem II – NAC

Na de ongeregeldheden op 3 september 20223 tijdens en na de wedstrijd is de politie en onderzoek gestart. Van de ongeregeldheden zijn camerabeelden. Die zijn uitgebreid onderzocht. De identiteit van drie mogelijke relschoppers is ondertussen vastgesteld. De afgelopen dagen zijn deze drie Tilburgers van 26, 50 en 52 jaar aangehouden. Twee zijn na verhoor heengezonden en zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. De derde verdachte, die vandaag is aangehouden zit nog vast.

De mensen die betrokken waren bij de rellen worden opgeroepen zich te melden. Binnenkort zullen geblurde beelden via televisie en (social) media aan het publiek getoond worden. Mocht daar geen reactie op komen dan zullen de beelden herkenbaar getoond worden. Wil je dit voorkomen? Meld je dan bij het bureau.