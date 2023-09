Overval supermarkt in Team West en Opsporing Verzocht

Overval supermarkt | Den Haag

Op vrijdag 31 maart rond 23.00 uur vond een overval plaats op een supermarkt aan de Van Zeggelenlaan in Den Haag. Op die avond dwingt een overvaller met een mes een medewerker van de supermarkt tot afgifte van geld. Het slachtoffer gooide met spullen naar de verdachte die er vandoor ging. Op de Schoolmeesterstraat gooit de verdachte zijn mes weg en op parkeerplaats van de Withuysstraat doet hij zijn jas uit. In Opsporing Verzocht en Team West een uitgebreide getuigenoproep en beelden van de verdachte.

Winkeldiefstal | Den Haag

Op vrijdag 4 augustus heeft er een winkeldiefstal plaats gevonden in een winkel aan de Loosduinse Hoofdstraat. Bij de diefstal zijn drie mannen betrokken geweest die de schappen make-up hebben leeggehaald. Uit onderzoek is gebleken dat dezelfde mannen bij meer filialen make-up hebben gestolen, namelijk in Leiden, Den Haag en in Zoetermeer. De buit is duizenden euro’s. In de uitzending van Team West worden camerabeelden gedeeld van de drie betrokken mannen.

Explosie | Leiderdorp

Op dinsdag 25 juli rond 00.30 heeft een explosie plaatsgevonden bij de voordeur van een woning aan de Hoofdstraat in Leiderdorp. Hier woont een 81-jarige vrouw. Bij de explosie is er aan de woning grote schade ontstaan. In de uitzending van Team West zijn camerabeelden te zien van een onbekende fietser die vanuit de Hoge Rijndijk met een fietstas die is gevuld met een witte zak aan komt fietsen. Na de ontploffing fietst de fietser richting de Willem van der Madeweg met een fietstas die leeg lijkt.



