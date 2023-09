14 personen gewond geraakt bij ongeval Berltsum

Meerdere hulpdiensten kwamen na de melding ter plaatse, waaronder ook de traumahelikopter. Om deze verschillende hulpverleners goed te laten samenwerken is er opgeschaald naar Grip 1. De weg is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

Vier personen ernstig gewond

Van de 14 gewonden zijn er vier personen ernstig gewond geraakt. Het gaat hierbij om twee minderjarigen, een inzittende van de lijnbus en de bestuurder van het taxibusje, een 33-jarige vrouw uit de gemeente Leeuwarden. Ook de bestuurder van de lijnbus, een 59-jarige man uit de gemeente Smallingerland, is naar het ziekenhuis vervoerd. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De overige gewonden zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek toedracht

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Verkeersspecialisten hebben op de plaats van het ongeluk sporenonderzoek gedaan. Ook is er gesproken met getuigen.