Politie onderzoekt aanrijding met verdachte

Foto ter illustratie.

Het incident gebeurde rond 03:30 uur op de Sloetsweg. De man viel op de grond nadat de politieauto hem met geringe snelheid raakte. Hierdoor kwam hij deels onder de politieauto terecht. Hij is hij direct naar het ziekenhuis vervoerd voor zijn verwondingen. Later is hij als verdachte aangehouden. De 39-jarige man uit Hengelo (OV) wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de diefstal van een elektrische lokfiets, het negeren van een stopteken en het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen. De zaak van de diefstal is vanwege objectiviteit opgepakt door een ander basisteam van de politie.

Onderzoek naar inzet van de politieauto

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken. Daar hoort bij dat de politie zorgvuldig en proportioneel met deze bevoegdheid omgaat en transparant is als het gaat om de verantwoording van geweldgebruik. Daarom zal er onderzoek gedaan worden naar de inzet van de politieauto en de aanrijding.

2023446155 JS