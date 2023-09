Getuigen gezocht van poging woningoverval

Ter plekke verklaarden de bewoners dat zij slachtoffer waren van een overval. Zij wisten te voorkomen dat de daders goederen buit konden maken. Daarop vluchtten de daders weg in een voertuig in onbekende richting. Niemand raakte gewond.

De recherche doet onderzoek en vraagt mensen met meer informatie en getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken, om contact op te nemen. Dat kan via onderstaand tipformulier of via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan via tel. 0800-7000