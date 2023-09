Elf aanhoudingen na vervolg Ajax - Feyenoord

Veiligheidsrisicogebied

De politie was vandaag zichtbaar aanwezig rondom het stadion waar de wedstrijd vanmiddag gespeeld werd. Het gebied rond de Johan Cruijff ArenA was door de driehoek als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Dat maakte dat de politie iedereen in het gebied preventief kon fouilleren en controleren op bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. Ondanks het feit dat er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig mocht zijn, verzamelden groepen supporters zich rond het stadion. Agenten konden elf van hen aanhouden; tien personen omdat zij bivakmutsen bij zich hadden en één persoon die nog gesignaleerd stond voor een ander feit.