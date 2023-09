Zaak dood Sammy Seewald in media

Het programma beschikt over (gelekte) documenten, rapporten en een door een commercieel bureau gemaakte 3D animatie van de situatie die tot de dood van Seewald heeft geleid. Zij stellen op basis hiervan dat zijn dood vermijdbaar was, en het resultaat van een optelsom van operationele (inschattings-)fouten door de politie.

Reactie van politie aan Argos

De politie heeft aan het programma laten weten dat hun conclusies een beeld schetst dat in onze ogen ver af staat van de werkelijkheid. Het OM heeft op basis van onderzoek door de Rijksrecherche de conclusie getrokken dat het noodweer was. Ook een door de rechtbank als deskundige benoemde socioloog en politiewetenschapper en deskundige (dr. Jaap Timmer) komt in zijn definitieve rapport niet tot deze conclusies die het commerciële bureau meent te kunnen trekken.

Reflecteren en leren

Hoewel de huidige situatie onvergelijkbaar is met drie jaar geleden onder andere door de komst van het stroomstootwapen, willen we met het rapport van Jaap Timmer onze procedures en afspraken tegen het licht houden en ons de vraag te stellen: wat kunnen we verbeteren? Het is belangrijk dat we reflecteren en lering trekken uit alles wat er op die 13e van augustus in 2020 gebeurd is. We hebben Jaap Timmer gevraagd om ons hierbij te helpen. Als politie hadden we, net als de Rijksrecherche, naar aanleiding van het concept rapport nog belangrijke vragen, aanvullingen en opmerkingen. Nu het definitieve en zeer gedetailleerde rapport er is, helpt dat om onze eigen werkafspraken en instructies en die van alle betrokken (zorg)partners, tegen het licht te houden.

Bredere problematiek

In deze zaak stond de politie tegenover een persoon die in psychische nood verkeerde, iets wat we steeds vaker zien. Patiënten die eigenlijk geen kwaad in de zin hebben, maar wél levensgevaarlijk (kunnen) zijn voor zichzelf, hun omgeving of voor ons. Het is een thema waar we veel aandacht voor blijven vragen. De stijging van deze zaken zet zich onverminderd door. En dat is bijzonder zorgelijk. De politie is te vaak het sluitstuk bij zaken waar zorg noodzakelijk is. In Amsterdam heeft de driehoek aangekondigd dat we recente incidenten in samenhang gaan analyseren. Niet om schuld en boete, maar om te zoeken naar de fouten in het systeem waarin zoveel spelers actief zijn, maar waar mensen die zorg nodig hebben, toch uit vallen.