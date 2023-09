Politiebureau Krimpenerwaard officieel geopend

Het politiebureau bevindt zich naast de brandweer en ambulance, waardoor de hulpdiensten nu vlakbij elkaar zitten.



Hulpdiensten dicht bij elkaar

Burgemeester Pauline Bouvy-Koene: “Voor de gemeente Krimpenerwaard is het heel fijn dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) heel dicht bij elkaar zitten aan de Veerweg. Dat bevordert de samenwerking. En bovendien op een centrale en goed bereikbare plek. En dan is straks ook nog het gemeentehuis op steenworp afstand. “



Teamchef Robbie Lammertse: “Ik ben trots dat ik als nieuwe teamchef van Team Krimpenerwaard in zo’n mooi en duurzaam bureau, dat aan alle kwaliteitseisen van deze tijd voldoet, mag starten. Ik kijk er erg naar uit om mijn samen met mijn collega's en de partners in te zetten voor de inwoners van de Krimpenerwaard.”



Modulaire bouw

Het nieuwe politiebureau is gebouwd als modulaire bouw. Dit houdt in dat het casco van het gebouw volledig in de fabriek in Coevorden is gemaakt en in units in drie dagen tijd op de bouwplaats in elkaar is gezet. Dit levert een volledig demontabel en verplaatsbaar gebouw op, met een hele korte bouwtijd. Het heeft wel de uitstraling van een permanent gebouw. Het gebouw voldoet aan de strenge kwaliteits- en duurzaamheidseisen (onder andere gasloos en nagenoeg energieneutraal) van de politie.