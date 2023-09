3 honden in beslag genomen bij Anthony Fokkersingel

Den Haag - De politie heeft in de middag van 27 september drie honden in beslag genomen. Nadat drie honden in de wijk zijn ontsnapt hebben zij 2 honden aangevallen en drie mensen verwond. De politie doet op dit moment onderzoek naar het incident op de Fokkersingel in Den Haag.