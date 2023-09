Man overlijdt na mishandeling op Molièreweg

Om 20 uur kwam een melding binnen dat een man op straat mishandeld werd door een groep. Eenmaal ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde man aan. Hij is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Ter plaatse werd ook een hond aangetroffen met steekwonden; het beest is met de dierenambulance afgevoerd.

Heeft u informatie?

De politie is op zoek naar getuigen en beelden, om helderheid te krijgen wat er is gebeurd. Heeft u informatie? Weet u meer over de toedracht? Heeft u iets gezien of bent u in het bezit van camerabeelden via bijvoorbeeld een deurbel of dashcam? Alle informatie is welkom!