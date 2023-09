Drugsdealer aangehouden, cocaïne gevonden in berging

Agenten zijn dinsdagochtend getuigen van een vermoedelijke drugsdeal vanuit een auto op de Rubenslaan. De 23-jarige bestuurder is aangehouden. De agenten zijn daarna verder gegaan met het onderzoek. Dit leidt naar een woning in de Eikenlaan. In de berging bij de woning vinden de agenten ruim 1,5 kilo cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor. De bewoner moet later een verklaring af komen leggen. De politie heeft de burgermeester in kennis gesteld zodat er mogelijk ook een bestuurlijke maatregel opgelegd kan worden.