Ladingdieven Port of Moerdijk aangehouden

De afgelopen maanden werd meerdere keren aangifte gedaan van diefstal van vrachtwagentrailers met inhoud. Naar aanleiding daarvan werd een opsporingsonderzoek ingesteld waarbij de mannen als verdachte in beeld kwamen. Na de aanhouding van de verdachten (twee mannen van 78 en 49 jaar uit de gemeente Rucphen en een 60-jarige man die in de gemeente Moerdijk verbleef) werden hun woningen doorzocht. Naast verschillende gegevensdragers trof de Zeehavenpolitie woensdag 27 september 2023 ook een hoeveelheid hennep, twee gestolen elektrische fietsen en een zogenaamde ‘spookscooter’ aan. Dit betreft een voertuig wat op niemands naam is gesteld.

De vrachtwagen die bij de diefstallen werd gebruikt, is in het havengebied van Moerdijk aangetroffen. In het voertuig trof de Zeehavenpolitie valse kentekenplaten aan. De vrachtwagen en de kentekenplaten zijn in beslag genomen. Ook werd nog een personenauto die bij de diefstallen werd gebruikt in beslag genomen.

De verdachten zitten vast en worden verhoord.