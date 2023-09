Ruim 30 tips na uitzending Opsporing Verzocht zaak Rishi Rampadarath

Donderdag 20 april rond 05.20 uur ’s ochtends verliet Rishi zijn ouderlijke woning. Toen hij naar zijn auto liep, werd hij opgewacht door minimaal één persoon. Ze gingen kort met elkaar in gesprek, waarna Rishi meerdere malen werd beschoten. Rishi werd fataal geraakt en overleed op straat.

Beloning voor de gouden tip

De hoofdofficier van justitie loofde dinsdag 26 september in deze zaak een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Het rechercheteam gaat met de nieuwe informatie aan de slag en hoopt dat die er toe bijdraagt dat de dader(s) die verantwoordelijk is of zijn voor de dood van Rishi Rampadarath alsnog worden aangehouden.

Zoektocht gaat verder

De recherche gaat aan de slag met de 30 tips die zijn binnengekomen. Ook zijn ze nog steeds op zoek naar de onbekende bromfietser en de identiteit van de persoon die een paar dagen voor het doodschieten van Rishi in de omgeving van het ouderlijk huis liep. Heeft u informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Anoniem melden? Doe dat via 0800-7000 of via deze link.