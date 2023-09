Woning beschadigd door explosie

De explosie vond rond 02.20 uur plaats. Door de klap raakten het rolluik en diverse ramen zwaar beschadigd, ook de gevel raakte ontzet. Agenten kwamen meteen ter plaatse en troffen een ravage aan bij de woning. Zij starten direct met het onderzoek maar hebben geen verdachten aangetroffen. De bewoner heeft aangifte gedaan.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie over de dader(s)? Heeft u camerabeelden bij uw woning waarop iets te zien is? Of heeft u een voertuig waarvan de camera continu opneemt? Dan komen wij graag met u in contact. Bel ons dan via 0900-8844 of WhatsApp naar 06-12207006. Anoniem kan ook via M. op 0800-7000. Vermeld voor een snelle verwerking dossiernummer: 2023247030