Grote vondst hennepkwekerij

Naar aanleiding van een onderzoek kwam de politie de kwekerij op het spoor. Tijdens de zoeking in een bedrijfspand kwam de politie twee kweekruimtes tegen. De eerste ruimte werden circa 500 planten aangetroffen, de tweede ruimte betrof circa 400 planten. De politie doet verder onderzoek.

