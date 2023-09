Getuigenoproep Lekdijk Oost Nieuwegein

Rond 18:45 uur kreeg de politie een melding van een ongeval aan de Lekdijk Oost in Nieuwegein. Hierbij zou een motorrijder achter op een stilstaand busje zijn gereden. Ter plaatse is er door het OTV (Opsporingsteam Verkeer) een onderzoek opgestart naar de toedracht van het ongeval.

Het OTV (Opsporingsteam Verkeer) is nog op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u dashcam beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.