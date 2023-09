Getuigenoproep ongeval Schakelstede Nieuwegein

De politie kreeg vanmiddag rond 13:45 uur een melding binnen van een ernstig ongeval tussen een personenauto en een voetganger. Ter plaatse is er door het OTV (Opsporingsteam Verkeer) en het FO-verkeer een onderzoek opgestart naar de toedracht van het ongeval.

Inmiddels is de bestuurder van de auto aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verhoor.

Heeft u iets gezien of gehoord van het ongeval. Of misschien heeft u wel dashcam beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.