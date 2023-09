Brutale overval juwelier Korte Korsjespoortsteeg Wallengebied

Omstreeks 11.25 uur komen twee mannen de winkel binnen en overvallen met geweld de medewerkster. Na de overval springen ze op een scooter waarbij de vrouw met letsel en geschrokken achterblijft. De gealarmeerde agenten zoeken nog naar de verdachten in de omgeving, maar worden helaas niet meer aangetroffen. De vluchtscooter wordt later wel aangetroffen op de Prins Hendrikkade nabij de Singel. De vrouw is ter plaatse behandeld door personeel van de ambulance.

Signalementen van de verdachten:

Verdachte 1:

-Man,

-Licht getinte huidskleur,

-ongeveer 25 jaar

-Donker gekleed

-Sprak Nederlands

Verdachte 2:

-Man,

-Licht getinte huidskleur,

-ongeveer 25 jaar

-Donker gekleed

-Sprak Nederlands

Ter plaatse zijn Forensische Opsporing en de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komen graag in contact met getuigen. Wie heeft er iets gezien voor, tijdens en na de overval? Wie heeft de verdachten gezien op hun vlucht? Wie heeft gezien dat de verdachten de scooter hebben achtergelaten op de Prins Hendrikkade nabij de Singel en in welke richting ze daarna zijn gegaan?

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van deze overval. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.