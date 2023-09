Zeven verdachten aangehouden in onderzoek naar handel in verdovende middelen

Zes mannen en één vrouw zijn woensdag in hun woningen aangehouden. Het gaat om mannen van 32, 33 en 67 jaar uit Den Haag, een 57-jarige man uit Noordwijkerhout, een 31-jarige man uit Berkel-Enschot en een 31-jarige man uit Tilburg. Daarnaast is een 66-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden.

Vijf van de verdachten worden vrijdag 29 september voorgeleid. De andere twee verdachten, de 66-jarige vrouw en de 67-jarige man, zijn heengezonden. Zij zijn nog wel verdachten in dit onderzoek.

Bij de doorzoekingen van de woningen van de verdachten zijn verdovende middelen, vuurwapens, munitie en waardevolle spullen zoals horloges aangetroffen. Deze spullen zijn, net zoals meerdere digitale gegevensdragers, in beslag genomen voor onderzoek.

Ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolg is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Dit kunt u doen

Ziet u een verdachte situatie of heeft u het vermoeden dat er ergens criminele activiteiten plaatsvinden? Meld dit dan bij de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed). Blijft u liever anoniem, dan kunt u een melding maken via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Dit is een onafhankelijk meldpunt waar burgers volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit. Deze informatie kan helpen bij de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van handel in verdovende middelen.