Digitale bannering ingezet in onderzoek naar dood Poolse vrouw

Eerder hield de politie al een passantenonderzoek. Zaterdag wordt er digitale bannering ingezet. Tussen 12.00 en 16.00 uur krijgt iedereen in de omgeving van de Strausslaan die op het internet zit een banner van de politie te zien met een getuigenoproep.

Man met fiets

De politie is nog steeds op zoek naar een man met een fiets die zaterdag 19 augustus op een bankje in het parkje aan de Strausslaan heeft gezeten. Mogelijk heeft hij belangrijke informatie voor de politie.

Roze portemonnee

Ook is de politie op zoek naar een roze portemonnee. Die zou mogelijk gevonden kunnen zijn in de de omgeving van de Strausslaan, bijvoorbeeld in de wijk Kalsdonk of Burgerhout. Of aan de Van Beethovenlaan ter hoogte van de twee supermarkten die daar zitten.

Getuigen

Weet u meer over deze zaak? Bent u mogelijk de man op de fiets die daar op 19 augustus tussen 14.30 uur en 14.45 uur op een bankje zat? Of heeft u onlangs een roze portemonnee gevonden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een online tipformulier invullen.