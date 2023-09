Drugsafval in bus gevonden

Handhavers van de gemeente ontdekten de bus en waarschuwden de politie. Het bleek te gaan om een bus vol vaten, jerrycans en andere spullen uit een drugslab. Het afval is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. De bus, die gestolen bleek te zijn, is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van het voorval. Iets gezien? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.