Moordzaak Peter van Dongen aanstaande maandag in Bureau Brabant

Helvoirt

De 68-jarige Peter van Dongen werd op 20 mei 2022 bewusteloos naast zijn auto gevonden in het buitengebied van Helvoirt nabij het Drongelens Kanaal. Wij zijn vanaf dat moment meteen een groot onderzoek begonnen. Het onderzoek loopt inmiddels meer dan een jaar en er is veel informatie verzameld. Het onderzoeksteam komt maandag met nieuwe informatie. We denken nog steeds dat er mensen zijn die iets weten, maar dat nog niet met de politie gedeeld hebben. Doe dat alsnog. Het is daarvoor niet te laat!

Eindhoven

Een 28-jarige vrouw werd in Eindhoven beroofd van haar schoudertas met daarin al haar spaargeld, zo’n 15.000 euro. Dat gebeurde, onder bedreiging van een mes, op de Boschdijk in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 augustus 2023. Na een avonddienst liep de vrouw rond 00.50 uur naar huis toen ze plots werd opgewacht door een onbekende man. Hij spoot een bijtende vloeistof in haar gezicht, bedreigde haar met een mes en pakte hardhandig haar tas af. We hebben een reconstructie van de straatroof gemaakt en laten beelden zien van de dader. Wie zet ons op het goede spoort?

Kijk en help mee! Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17.00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna tot en met dinsdagmiddag regelmatig herhaald. De beelden zijn na de uitzending ook online en op onze social mediakanalen te zien.