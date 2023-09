Twee aanhoudingen na ontdekking drugslab

Uit onderzoek kwam naar voren dat er mogelijk een drugslab zou zijn bij het bedrijfspand. Gisteravond werd er rond 19:30 uur inderdaad een productieruimte van verdovende middelen aangetroffen. Ook werden er zes vuurwapens aangetroffen, die in beslag zijn genomen. Ter plaatse werd een 53-jarige man uit Heerlen en een 63-jarige man uit Kerkrade aangehouden.



Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen en Forensische Opsporing hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld.



Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). Ook zijn in het betreffende gebouw vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Tevens kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open.



Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.