Mishandeling in Marsdiepstraat Den Helder

Maandagochtend 28 augustus tussen 10.30 en 11.30 uur werd daar een 67-jarige man mishandeld door twee jongens. De jongens reden op een zogenoemde Fatbike. De jongens hebben het slachtoffer geschopt en geslagen waardoor hij ten val kwam. Daarna ging het tweetal er vandoor in de richting het Falga centrum.



Van het tweetal is het volgende signalement. Jongen 1: Donkere huidskleur. Tussen de 15 en 17 jaar oud. Normaal postuur. Ongeveer 1.78m. Droeg een Bruinkleurige Hoodie. Jongen 2: Donkere huidskleur. Tussen de 15 en 17 jaar oud. Normaal postuur. Zwart opgeschoren haar met bovenop een bos korte krulletjes.



Wie weet wie de jongens zijn. Wellicht in combinatie met de Fatbike. Bel 0900-8844. Camerabeelden of andere informatie is ook welkom.